بطولة قطر: العربي يتجاوز أم صلال ويواصل الضغط على المتصدر الدحيل

واصل العربي الضغط على الدحيل متصدر الدوري القطري لكرة القدم بعدما تجاوز أم صلال 2-صفر الإثنين في ختام الجولة الثامنة عشرة.

ورفع فريق الشعب رصيده الى النقطة 40 معززا مركزه الثاني، ومعيدا فارق النقطتين عن الدحيل ليواصل التمسك بحظوظه في المنافسة عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 25 عاما. في المقابل تجمد رصيد أم صلال عند النقطة 13 في المركز قبل الأخير المؤدي الى ملحق الهبوط الى مصاف أندية الدرجة الثانية.

ويدين العربي بفوزه الثالث عشر في الدوري الى نجمه السوري عمر السومة صاحب الهدفين (33 و75).

وفرض فريق المدرب يونس علي سيطرة كاملة على مجريات الشوط الأول خالقا عديد الفرص، قبل أن يسجل هدف السبق بعد جملة جميلة بدأها الإسباني رافيينا ألكنتارا ليمرر الكرة لعبد الله المريسي الذي هيأها بدوره لعمر السومة ليحولها الى الشباك (33).

ورغم محاولات ام صلال العودة الى المباراة في الشوط الثاني، الا أن الهجمات المرتدة للعربي وجدت النجاعة لتعزيز النتيجة عندما أرسل ألكنتارا كرة عرضية قابلها السومة