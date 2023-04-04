حماس: عملية "تل أبيب" رد على جرائم الاحتلال بالأقصى

غزة - وكالة الرأي:

باركت حركة حماس، عملية الطعن البطولية التي وقعت في مدينة "تل أبيب" صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانـوع في تصريح صحفي، إن العملية تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم الاحتلال والاعتداء على المعتكفين في الأقصى والاقتحام المرتقب غداً ومحاولة ذبح القرابين فيه.

وأضاف القانوع، أن عملية الطعن اليوم قرب تل أبيب اليوم وسبقها عملية الدهس في بيت أمر قضاء الخليل قبل يومين تبرهن على فشل منظومة الاحتلال الامنية وأن المقاومة قادرة على ضرب الاحتلال في كل مكان للدفاع عن شعبنا ومقدساتنا

وأكد أن شعبنا الفلسطيني وضربات شبابه الثائر ستتواصل وتتصاعد للدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من الاقتحام المرتقب غداً وخطر التهويد والتقسيم.

وذكر القانوع، أن "الاحتلال وقطعان مستوطنيه سيظلون في حالة خوف وفقدان للأمن وضربات وطعنات وعمليات الشباب الثائرين تلاحقهم".