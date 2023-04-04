دعوات لتكثيف الرباط بالأقصى ومواجهة اقتحامات الاحتلال

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة العشاء وتراويح الليلة الـ13 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام المسجد بعد صلاة التراويح والشروع بإخلائه من المعتكفين.

وأفادت مصادر مقدسية بأن أكثر من 70 ألف مصلّ أدوا صلاة العشاء والتراويح الليلة الماضية في المسجد الأقصى، فيما شهدت باحات المسجد تواجد الآلاف الذين أفطروا في المسجد وباحاته.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المسجد الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح، وشرعت بإخراج المعتكفين في مصلياته وباحاته.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف في باحات المسجد خاصة أمام المصلى القبلي، وعملت على تفريغه من المعتكفين لليلة الثانية على التوالي بمشاركة وحدات خاصة من "المستعربين".

بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إن العدوان على المسجد الأقصى جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وتجاوز للخطوط الحمراء والقانون الدولي.



وأضاف حمادة أن الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى هو عدوان على حرية العبادة، والاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة جراء عدوانه المتواصل على المسجد.



وأكد على أن شعبنا ومقاومته لن يقفوا صامتين أمام جرائم الاحتلال بحق الأقصى، مردفًا: "ننظر بعين الغضب والرفض لعدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى".