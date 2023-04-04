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"يجب دفع الخطر".. رائد صلاح يحذّر من إدخال القرابين للأقصى

04 نيسان / أبريل 2023 12:59

رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح
رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

حذّر رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، اليوم الثلاثاء، من مخاطر محاولات المستوطنين إدخال القرابين إلى المسجد الأقصى المبارك.

ودعا الشيخ صلاح، إلى دفع الخطر عن المسجد الأقصى المبارك، ومنع المستوطنين من إدخال القرابين إليه.

وقال الشيخ صلاح، في تصريح صحفي، وصل "وكالة الرأي": "العلماء مطالبون اليوم أن يؤكدوا لأمتنا الإسلامية ولعالمنا العربي ولشعبنا الفلسطيني، ولكل أحرار الدنيا وحرائرها، أنّ قضية المسجد الأقصى هي قضية منتصرة بإذن الله".

وحذر من محاولات إدخال قرابين المستوطنين إلى المسجد الأقصى، لأداء طقوسٍ تلمودية فيه، مشدداً على أن هذه الخطوة "لعب صبيان ليس إلا، ولينتظر كل أهل الأرض رسالة القسط والعدل التي سينشرها عما قريب الأقصى".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة "برباطك تحميه"، وذلك لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر غداً الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً، تزامناً مع ما يسمى "عيد الفصح العبري".

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