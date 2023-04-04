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لتقديم الإرشادات الفنية

" الزراعة " تقوم بجولة ميدانية على مزارعي الخضار بخانيونس

04 نيسان / أبريل 2023 01:44

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غزة- وكالة الرأي 
نفذ قسم الارشاد النباتي في دائرة الارشاد و خدمات المزارعي جولة ميدانية على المزارعين في منطقتي ميراج وقيزان ابورشوان بمحافظة خان يونس.

وخلال الجولة تم الإطلاع على محاصيل الخضار من دفيئات وزراعات مكشوفة لمحاصيل الملوخية والفلفل والطماطم والفاصوليا لتقديم الارشادات اللازمة لمكافحة الامراض التي تواجههم ولمتابعة استفساراتهم .

وتاتي الجولة ضمن سعي الوزارة للوصول الى كافة المزارعين لتقديم الخدمات الارشادية و تلبية لنداءات المزارعين.

من جهته، قدم طاقم الوزارة الارشادات والنصائح اللازمة للمزارعين من ضمنها انواع السماد الذي يحتاجه النبات خلال تلك الفترة من الزراعة.

من جانبهم، أعرب المزارعون عن رضاهم للارشادات التي يتلقوها من قبل الطاقم.
 

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