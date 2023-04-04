"بحر" يحذر من مخطط المستوطنين لذبح قرابين في الأقصى

غزة - وكالة الرأي :

حذر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، من مخطط المستوطنين المتطرفين لذبح قرابين في باحات الأقصى المبارك، مؤكداً أن تمادي الاحتلال سيؤدي حتمًا لانفجار الأوضاع في المنطقة برمتها.

وحمل بحر في تصريح وصل "وكالة الرأي" حكومة الاحتلال الفاشية تداعيات ما قد ينتج عن إصرار المتطرفين من جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى وذبح القرابين، لما يشكله من تعدٍ سافرٍ لمشاعر المسلمين ومقدساتهم.

وطالب الوسطاء والمنظمات الدولية كافة للجم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، وعدم جر المنطقة لأتون حرب دينية.

ودعا أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة الغربية لتكثيف التواجد والرباط في الأقصى المبارك، وقطع الطرق على المتطرفين وحكومتهم لتنفيذ طقوسهم المزعومة.

وقال إن شعبنا الفلسطيني وقواه الحية وفصائله المقاومة، تراقب عن كثب دعوات جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك وذبح القرابين بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح اليهودي".