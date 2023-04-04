الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)

غزة - وكالة الرأي:
نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بالتعاون مع مؤسسة بصائر المعرفة القرآنية محاضرةً علميّةً بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)، عبر تطبيق الزوم.
و استهدفت (70) من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعة تدريسية، ألقاها البروفيسور عبد السلام مقبل المجيدي.
وتناولت المحاضرة ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول بداية بث الحياة الإنسانية- الطفل والمرأة، وما يترتب عليه من حقوق مالية لهذه الفئة المستضعفة في المجتمعات، وشمل المحور الثاني نشوء الأسرة المركزية من أهم قوانين الزواج التي تقيم البناء الأسري، بينما تناول المحور الثالث حصون استقرار الأسرة المركزية ليتحقق بث الحياة الإنسانية.
من جهته تقدّم نيابة عن مدير الدائرة العلمية أ. عبد العال الأسطل بالشكر للمحاضر على ما قدّمه من بصائر علمية تبصّر الأفهام وتفتح الآفاق لطلبة العلم في الاستفادة من موضوعات السور القرآنية وتفسيرها بما يتوافق مع الحياة، واصلًا شُكْرَه لكل مَن شارك في هذه المحاضرة.
بدورها ذكرت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن المحاضرة جاءت بالتشبيك العلمي مع المؤسسات العلمية العريقة التي تخدم طلبة العلم على أيدي علماء مختصين، وانطلاق مثل هذه الأنشطة العلمية المتنوعة الإلكترونية يدلل على اهتمام الدائرة العلمية في الوزارة على أن تكون منارة علم للطلبة في داخل غزة
وخارج فلسطين.