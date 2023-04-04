وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "11" ألف قطعة مفرقعات وكالة الرأي الفلسطينية بحضور الدعليس.. التعليم تفتتح مدرسة الشهيد الجعبري شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء) وكالة الرأي الفلسطينية " الأشغال والقضاء" يتفقدان مشروع تطوير مقري المجلس الأعلى للقضاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد ورشة تدريبية للمعلمين استعداداً لاختبار TIMSS الدولي وكالة الرأي الفلسطينية زيارات ميدانية على مشاتل الخضار المكشوفة في المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية جولة ميدانية على مزارعي الخضار بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كفر قاسم الثانوية تنفذ فعالية "سرد سورة البقرة" على جلسة واحدة وكالة الرأي الفلسطينية "رئاسة العمل الحكومي" تنظم لقاءً تواصليًا مع قيادات العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية ذبح القرابين بالأقصى .. هل يُشعل شرارة مواجهة جديدة؟
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)

04 نيسان / أبريل 2023 04:08

الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)
الأوقاف تُنفذ محاضرة علمية بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)

 

غزة - وكالة الرأي:

نفّذت الدائرة العلميّة بوحدة التعليم الشرعيّ في وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بالتعاون مع مؤسسة بصائر المعرفة القرآنية محاضرةً علميّةً بعنوان (أحكام ومقاصد سورة النساء)، عبر تطبيق الزوم. و استهدفت (70) من طلبة العلم الشرعيّ والدعاة داخل فلسطين وخارجها، بواقع ساعة تدريسية، ألقاها البروفيسور عبد السلام مقبل المجيدي. وتناولت المحاضرة ثلاثة محاور، تضمن المحور الأول بداية بث الحياة الإنسانية- الطفل والمرأة، وما يترتب عليه من حقوق مالية لهذه الفئة المستضعفة في المجتمعات، وشمل المحور الثاني نشوء الأسرة المركزية من أهم قوانين الزواج التي تقيم البناء الأسري، بينما تناول المحور الثالث حصون استقرار الأسرة المركزية ليتحقق بث الحياة الإنسانية. من جهته تقدّم نيابة عن مدير الدائرة العلمية أ. عبد العال الأسطل بالشكر للمحاضر على ما قدّمه من بصائر علمية تبصّر الأفهام وتفتح الآفاق لطلبة العلم في الاستفادة من موضوعات السور القرآنية وتفسيرها بما يتوافق مع الحياة، واصلًا شُكْرَه لكل مَن شارك في هذه المحاضرة. بدورها ذكرت الباحثة الشرعيّة في قسم البحوث والدراسات بالدائرة العلميّة د. مُيَسَّر أبو عمرة أن المحاضرة جاءت بالتشبيك العلمي مع المؤسسات العلمية العريقة التي تخدم طلبة العلم على أيدي علماء مختصين، وانطلاق مثل هذه الأنشطة العلمية المتنوعة الإلكترونية يدلل على اهتمام الدائرة العلمية في الوزارة على أن تكون منارة علم للطلبة في داخل غزة وخارج فلسطين.
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟