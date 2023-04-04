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الاحتلال ينوي مصادرة أراضي مواطنين في نعلين

04 نيسان / أبريل 2023 05:49

الاحتلال ينوي مصادرة أراضي مواطنين في نعلين
الاحتلال ينوي مصادرة أراضي مواطنين في نعلين

رام الله - وكالة الرأي:

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصدارها أمراً بوضع اليد على أراضي المواطنين في بلدة نعلين غرب رام الله.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن الأمر يستهدف مصادرة 20 دونماً من أراضي المواطنين لصالح توسعة نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في المنطقة، مشيرة إلى أن الأمر محدد حتى تاريخ 31/12/2027.

في ذات السياق، أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن العام الجاري هو الأكثر شراسة من حيث تصاعد عمليات الاعتداء على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

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