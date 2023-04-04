دعوات للنفير في المسجد الأقصى الليلة وحتى يوم غدٍ

غزة- وكالة الرأي

دعت فعاليات فلسطينية مختلفة، اليوم الثلاثاء، إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، في ظل استعدادات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة بدءًا من يوم غد الأربعاء بمناسبة ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ووجهت شخصيات دينية وسياسية وفصائل مختلفة، الدعوة للمقدسيين، إلى الرباط من هذه الليلة في المسجد الأقصى وأداء صلوات العشاء والتراويح وفجر غد الأربعاء.

حيث دعت حملة الفجر العظيم للحشد والمشاركة وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الليلة وحتى ظهر يوم غدٍ الأربعاء، ردًا على الدعوات الاستيطانية لاقتحام الأقصى وذبح القرابين فيه.

وأكدت الحملة على ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى والاعتكاف فيه، للتصدي لاقتحام الأقصى والعدوان المرتقب عليه غدًا الأربعاء ونوايا ذبح القرابين فيه.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وأطلق نشطاء حملة “برباطك تحميه”، لتكثيف الرباط والاعتكاف الليلة القادمة في المسجد الأقصى، حتى ظهر الأربعاء، لإفشال مخططات المستوطنين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تحشيد جماعات الهيكل المزعوم دعواتها، لاقتحام الأقصى وذبح القرابين داخل باحاته غداً الأربعاء، تزامناً مع ما يسمى “عيد الفصح العبري”.

فيما دعا تجمع أهالي مدينة يطا المواطنين للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى بدء من ليلة الرابع عشر من رمضان، مضيفا: “فلنتحرك مع أهلنا للنفير نحو القدس”.

كما أطلق شباب بلدة بيت حنينا في القدس الفلسطينيين الدعوات للحشد والرباط، مشددين: “لنحمي أقصانا من تدنيس جماعات الهيكل ونرد كيدهم ومخططاتهم”.

بدورهم أكدوا أهالي مخيم جنين على أهمية والرباط في المسجد الأقصى الذي يعد أقوى سلاح في وجه هذه الحكومة الفاشية، داعين للحشد في سبيل الدفاع عن الأرض والمقدسات.

ويتوقع أن يقتحم صباح غد مجموعات كبيرة من المستوطنين للمسجد، فيما سيكون يوم الخميس ذروة الاقتحامات.

وتهدد جماعات استيطانية متطرفة بذبح القرابين داخل المسجد الأقصى، ووضعت مكافأة لمن يستطيع ذلك.