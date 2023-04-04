"عرين الأسود" تدعو لشد الرحال للأقصى والتصدي للمستوطنين

نابلس- وكالة الرأي

دعت مجموعات عرين الاسود الى شد الرحال للمسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين.

وقالت العرين، في بيان لها الثلاثاء، إنها ستؤدي مساء اليوم، التحية العسكرية لقادتها الشهداء، والذين كان آخرهم "القائد الفذ رجل الظل رجل الوحدة الوطنية الوريث الشرعي لفتح وشهداءها الشهيد البطل محمد الجنيدي وشهيد العرين المقاتل الفذ الشهيد محمد سعيد".

وقالت العرين موجهة حديثها للمواطنين "نقول لكم منا الدماء ومنكم الوفاء والدعم والإسناد ونقول لأبناء شعبنا أن مقاتلين مجموعة عرين الأسود سيقفون الليلة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العرين وقفة عسكرية يؤدون فيها التحية العسكرية بإطلاق صافرات الإنذار والطلقات العسكرية تحية لشهداء نيسان الذين تأتي ذكراهم في هذا اليوم المبارك وتحية لشهداء المقاومة على امتداد الوطن".

ودعت العرين المواطنين في كل مكان للحشد وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والتصدي لدعوات المستوطنين لاقتحام مسجدنا وقبلتنا الأولى.

وأضافت العرين "نقول للمحتل إن أي حماقة سترتكبها في المسجد الأقصى أنت أو أصغر مستوطن في دولتك سيكلفك مالم تحسبه يوما من الأيام ولن يكون لدى مقاتلين العرين أي خطوط حمراء أبناء شعبنا البطل انفروا خفافا وثقالا، وسنتصدى جميعا لدعواتهم بالدم والرصاص ونقسم بالله لن نترك مسجدنا ولن نترك أبناء شعبنا"