الشاباك يزعم إحباطه 200 هجوم منذ بداية العام الجاري

الداخل المحتل- وكالة الرأي

زعم رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، مساء الثلاثاء، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ بداية العام الجاري، نحو 200 هجوم، منهم 150 عملية إطلاق نار، و20 باستخدام عبوات ناسفة، إلى جانب أخرى مثل محاولات خطف وعمليات استشهادية.

وأشار بار في احتفال لجهازه بحضور رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين من سكان نابلس في وسط النهار، لوقوفهما خلف عملية إطلاق النار في بلدة حوارة منذ أيام ما أدى لإصابة جنديين.

ودعا قواته للاستمرار في حالة اليقظة لإحباط مزيد من الهجمات.

من جهتها، ذكرت قناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته عند خط التماس مع الضفة مع استمرار ورود انذارات ساخنة بشأن عمليات جديدة كما ستتواصل حالة التأهب في الحدود الشمالية.