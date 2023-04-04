وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للنفير في المسجد الأقصى الليلة وحتى يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "رابطة علماء فلسطين" تدعو للنفير إلى المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية البرش يدعو لتعزيز المشاركة بحملة "رحمة وتكافل" لدعم مرضى السرطان وكالة الرأي الفلسطينية بحر: التشريعي يولي اهتماماً للنهوض بالأطفال وخاصة الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد برفض بطل المبارزة الكويتي مواجهة لاعب إسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينوي مصادرة أراضي مواطنين في نعلين وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خان يونس تُنهي "17" خلافاً مالياً بقيمة "58" ألف دولار
أخبار » الأخبار العبرية

الشاباك يزعم إحباطه 200 هجوم منذ بداية العام الجاري

04 نيسان / أبريل 2023 10:03

الشاباك يزعم إحباطه 200 هجوم منذ بداية العام
الشاباك يزعم إحباطه 200 هجوم منذ بداية العام

الداخل المحتل- وكالة الرأي

زعم رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، رونين بار، مساء الثلاثاء، أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى منذ بداية العام الجاري، نحو 200 هجوم، منهم 150 عملية إطلاق نار، و20 باستخدام عبوات ناسفة، إلى جانب أخرى مثل محاولات خطف وعمليات استشهادية.

وأشار بار في احتفال لجهازه بحضور رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إلى أنه تم اعتقال فلسطينيين من سكان نابلس في وسط النهار، لوقوفهما خلف عملية إطلاق النار في بلدة حوارة منذ أيام ما أدى لإصابة جنديين.

ودعا قواته للاستمرار في حالة اليقظة لإحباط مزيد من الهجمات.

من جهتها، ذكرت قناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي سيعزز قواته عند خط التماس مع الضفة مع استمرار ورود انذارات ساخنة بشأن عمليات جديدة كما ستتواصل حالة التأهب في الحدود الشمالية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟