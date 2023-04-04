اندلاع مواجهات وإصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه بالقدس والضفة

القدس المحتلة- وكالة الرأي

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص بينهم طفل، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وببيت لحم، وفي بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، كما اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من قيادات فتح بالقدس المحتلة.

حيث أصيب مساء اليوم الثلاثاء ، شاب برصاص مستوطن في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن مستوطناً أطلق النار على شاب فأصابه بجراح متوسطة، في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وعلى إثر ذلك، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة سلوان بالقدس المحتلة عقب إصابة الشاب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة قياديين من حركة "فتح" من منطقة باب العمود في القدس المحتلة وهم عاهد الرشق، و فراس الأطرش، وياسر درويش، من منطقة باب العمود في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب المقدسي محمد أبو طير، قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه مدة 10 أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي بيت لحم، أصيب طفل بالرصاص، وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت في منطقة "التل" في البلدة القديمة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في المنطقة السفلى من البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، وعولجوا ميدانياً.

أما في بلدة بيت أمر بالخليل ، اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ومحيط مسجد عصيدة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وتشهد الأوضاع في القدس والضفة توتراً شديداً، بعد أن قرر المستوطنون ذبح القرابين في المسجد الأقصى فيما يسمى "عيد الفصح".