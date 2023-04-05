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الأردن تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى والمرابطين فيه

05 نيسان / أبريل 2023 04:58

الأردن تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى والمرابطين فيه
الأردن تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى والمرابطين فيه

غزة-وكالة الرأي

أدانت الأردن، فجر اليوم الأربعاء، اعتداءات الاحتلال "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان مقتضب: "ندين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه".

وحملت الخارجية "إسرائيل" مسؤولية التبعات الخطيرة لهذا التصعيد.

وأصيب العشرات من المعتكفين والمصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في المصلى القبلي في المسجد الأقصى وباحاته، بينما انطلقت دعوات فلسطينية لصّد الهجوم الذي وصفوه بـ"العنيف".

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