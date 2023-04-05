هنية: ما يجري في الأقصى جريمة غير مسبوقة لها ما بعدها

الدوحة- وكالة الرأي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، أن "ما يجري الآن في المسجد الأقصى المبارك جريمة غير مسبوقة ولها ما بعدها".

وقال هنية، في تصريح مقتضب، فجر اليوم الأربعاء، عقب اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المسجد القبلي بالأقصى، وإخراج المصلين بالقوة "على الجميع أن يتحمل المسؤولية فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والأراضي المحتلة عام 48، التوجه للمسجد الأقصى وحمايته.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأخلت المعتكفين من المصلى القبلي بالقوة، واعتقلت وأصابت عدداً منهم.

وانطلقت الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين، ودعواتهم لذبح القرابين بالمسجد خلال عيد "الفصح العبري"، الذي يبدأ اعتبارا من غروب شمس اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.