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قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 05:11

قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى

القدس المحتلة- وكالة الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،  فجر اليوم الأربعاء، عشرات المعتكفين من المصلى القبلي والمسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 200 معتكفًا بعد اخراجهم من المصلى والمسجد عبر باب المغربة.

وأشارت إلى أن القوات كبلت أيدي المعتقلين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

 وكان أصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوبهم.
 
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حطمت أحد نوافذ المصلى القبلي واعتلت سطحه، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى القبلي من جهة العيادة، وتعتدي على المعتكفين.
 
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المعتكفين وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام، والصوت، صوبهم في محاولة لإخراجهم عنوةً.
وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام العصي وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل عددا منهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، أن طواقمها توجهت إلى المسجد الأقصى المبارك لإسعاف المصابين.

وفي وقت سابق، الليلة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، في ظل دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، الأربعاء، وذبح "قرابين الفصح".

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، واعتدت على مجموعة من المرابطين داخل باحاته، وأخرجتهم بالقوة.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي وقطعت التيار الكهربائي عنه، وأطلقت قنابل الصوت داخله، وحاولت إخراج المعتكفين منه بالقوة.

في سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال طريق الواد في البلدة القديمة، وكثفت من تواجدها في أحياء البلدة.

ويبدأ ما يسمى عيد "الفصح اليهودي"، اعتبارا من غروب شمس غد الأربعاء، ويستمر حتى 12 من شهر نيسان/أبريل الجاري.

340014705_108802132179914_4484389738103382680_n TljkE قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى
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