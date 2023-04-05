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الخارجية المصرية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 05:15

الخارجية المصرية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى
الخارجية المصرية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

القاهرة- وكالة الرأي

أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات اقتحام ا قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، فى انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها  فجر اليوم الاربعاء، أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطينى، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم.

وطالبت  الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفورى لتلك الاعتداءات التى تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً فى أيام شهر رمضان المبارك .

وتحمّل مصر  إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسئولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين.

وطالبت بتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

المصدر: وكالات

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