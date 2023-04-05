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العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سترد عليها المقاومة بكل قوة

05 نيسان / أبريل 2023 05:20

العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سترد عليها المقاومة بكل قوة
العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سترد عليها المقاومة بكل قوة

غزةوكالة الرأي

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، إن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك  اليوم، وما ارتكبه بحق المصلين والمعتكفين هي جريمة كبرى سيرد عليها شعبنا ومقاومته بكل قوة "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

ودعا العاروري في بيان صحفي، فجر اليوم الأربعاء، أبناء شعبنا في كل مكان ونخص أبناء شعبنا في الأرض المحتلة عام 48 والذين تعرضوا للقمع الوحشي، مع أبناء شعبنا في الضفة والقدس للرد بكل قوة وبكل الأدوات على هذه الجريمة البشعة.

وتابع: "ليعلم الجميع وفي مقدمتهم الحكومة الإسرائيلية الفاشية المجرمة أن المس في المقدسات الإسلامية سيكون له ثمن كبير وسنحرق الأرض تحت أقدامهم".

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