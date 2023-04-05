وزارة الأسرى تستنكر اعتقال الاحتلال 500 مرابطاً من "الأقصى"

غزة- وكالة الرأي

استنكرت وزارة الاسرى والمحررين في غزة، السلوك السافر لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقالها لأكثر من 500 مواطن فلسطيني من المسجد الأقصى ومحيطه في غضون عدة ساعات.

وقالت وزارة الاسرى في بيان لها صباح اليوم الاربعاء، إن سلوك الاحتلال الهمجي يعكس العنصرية والإرهاب الذي بات يسيطر على تصرفات وقرارات حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعت إلى ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة الكف عن البقاء في موقع المتفرج، والتحرك لضمان حرية العبادة والتنقل في الأماكن المقدسة، والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات البغيضة التي باتت كابوسًا يوميًا لأبناء شعبنا.