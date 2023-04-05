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الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

05 نيسان / أبريل 2023 09:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الخميس، غائما جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن كتلة هوائية دافئة وجافة تؤثر على البلاد يوم الجمعة المقبل، لذا يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت، فيكون الجو غائما جزئيا دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 

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