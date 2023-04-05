وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية المستوطنون يقتحمون "الأقصى" بعد قمع الاحتلال المعتكفين وكالة الرأي الفلسطينية بدائل غذائية صحية يمكن أن تمنع الكوليسترول السيئ وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر اعتقال الاحتلال 500 مرابطاً من "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية 5 مكونات من مطبخك تجعل أسنانك أكثر بياضاً وكالة الرأي الفلسطينية العاروري: العدوان على الأقصى جريمة كبرى سترد عليها المقاومة بكل قوة وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية المصرية تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تعتقل عشرات المعتكفين في المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية هنية: ما يجري في الأقصى جريمة غير مسبوقة لها ما بعدها وكالة الرأي الفلسطينية الأردن تدين اعتداءات الاحتلال على الأقصى والمرابطين فيه
أخبار » عربي ودولي

السعودية: نتابع بقلقٍ اقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

05 نيسان / أبريل 2023 09:50

Fs61rzuWwAALLG4
Fs61rzuWwAALLG4

الرياض - وكالة الرأي:

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين.

وأضافت الخارجية السعودية في بيان صحفي فجر اليوم الأربعاء، أن المملكة تدين هذه الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"أبو هين" رئيسًا.. انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى الإعلاميين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟