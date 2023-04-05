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طائرات الاحتلال تشن غارات على غزة والمقاومة تتصدى

05 نيسان / أبريل 2023 10:07

جانب من غارات الاحتلال على غزة اليوم
جانب من غارات الاحتلال على غزة اليوم

غزة - وكالة الرأي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عدة غارات على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مصادر أمنية ومحلية بغزة، أن الطائرات الحربية للاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع للمقاومة جنوب غربي غزة مما أوقع دماراً فيه.

وأضافت المصادر، أن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا بعدة صواريخ موقعًا للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقاطا للضبط الميداني شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وردًا على عدوان الاحتلال على الأقصى، أطلقت المقاومة رشقات صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، فيما تصدت مضاداتها الأرضية لطائرات الاحتلال أثناء تنفيذها غارات على غزة

وذكر مراسل قناة 13 العبرية، أن صاروخًا أصاب محيط مصنع في سديروت وأحدث فيه أضرارًا طفيفة.

 

 

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