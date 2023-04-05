طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة بغزة

غزة - وكالة الرأي:

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عدة غارات على موقعين للمقاومة في قطاع غزة.

وأفاد مصادر أمنية ومحلية بغزة، أن الطائرات الحربية للاحتلال أطلقت عدة صواريخ على موقع للمقاومة جنوب غربي غزة مما أوقع دماراً فيه.

وأضافت المصادر، أن طائرات الاحتلال قصفت أيضًا بعدة صواريخ موقعًا للمقاومة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتصدت المقاومة بالمضادات الأرضية لطائرات الاحتلال التي تشن العدوان على القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية نقاطا للضبط الميداني شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي تطور آخر، جددت المقاومة إطلاق رشقات صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ودوت صافرات الإنذار فيها.

حماس تعقب

وعدّ حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، القصف الصهيوني على قطاع غزة صباح اليوم محاولة فاشلة لمنع غزة من استمرار مساندتها بكل الوسائل لأهلنا في القدس والضفة الغربية.

وقال قاسم في تصريح صحفي: شعبنا ومقاومته الباسلة في قطاع غزة وكل فلسطين، سيبقون سيفاً للقدس ودرعاً لها ، ولن يرهبنا القصف ، بل يزيدنا تمسكاً بممارسة حقنا في نصرة المسجد الأقصى المبارك.

صواريخ الرد على عدوان الأقصى

وفجرًا، دكت صواريخ المقاومة مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، فيما بدا ردًّا أوليًّا على مهاجمة المعتكفين في المسجد الأقصى.

واعترفت قوات الاحتلال بسقوط 9 قذائف صاروخية تجاه مستوطنة سديروت، وتجمعات استيطانية أخرى في غلاف قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي: إن خمس قذائف صاروخية أطلقت في منطقة سديروت، مدعيا أن القبة الحديدية اعترضت أربعًا منها.

وذكر أن أربع قذائف أخرى سقطت جميعها في مناطق مفتوحة ولم يتم اعتراضها.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة، فجر الأربعاء، بعدما دكتها صواريخ المقاومة ، رداً على اعتداءات الاحتلال الوحشية على المعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مراسل قناة 13 العبرية، أن صاروخًا أصاب محيط مصنع في سديروت وأحداث فيه أضرارًا طفيفة.