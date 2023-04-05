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"المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

05 نيسان / أبريل 2023 10:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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