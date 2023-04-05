"المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس الماضي غداً الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.