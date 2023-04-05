"المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الخميس

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 نيسان / أبريل 2023 10:25
غزة - وكالة الرأي:
أعلنت وزارة المالية في غزة، عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر مارس الماضي غداً الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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