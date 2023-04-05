نوكيا تطلق هاتفاً بمواصفات جيدة سعره منافس جدا

تستعد نوكيا لإطلاق هاتف ذكي جديد يتوقع أن يكون بين أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد المتوسطة الفئة لهذا العام.

وتظهر الصور والفيديوهات التي انتشرت على الإنترنت أن الهاتف حصل على تصميم أنيق، وجهزت واجهته الخلفية بكاميرا أحادية العدسة.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (1520/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 12 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9863A1، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 2/3 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فحصلت على عدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ microUSB 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 90 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit