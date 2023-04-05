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الأهلى يترقب اليوم قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا

05 نيسان / أبريل 2023 10:33

الأهلى يترقب اليوم قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا
الأهلى يترقب اليوم قرعة دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا

يترقب النادي الأهلي الليلة قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل المارد الأحمر لهذا الدور عقب الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة مساء السبت الماضي بإستاد القاهرة.

وتستضيف القاهرة في الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي.
 
واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع.
 
وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).
 
ويواجه الأهلى واحداً من الفرق الثلاثة التى تأهلت فى صدارة مجموعتها، وهي: الوداد أو مُتصدر المجموعة الأولى، أوالرجاء البيضاوي مُتصدر المجموعة الثالثة، أو الترجي مُتصدر المجموعة الرابعة.

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