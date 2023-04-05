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"الاعتداءات ليست مقبولة".. تركيا تدين اقتحام الاحتلال للأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 11:24

مشاهد من قمع الاحتلال للمصلين صباح اليوم الأربعاء في المسجد الأقصى
مشاهد من قمع الاحتلال للمصلين صباح اليوم الأربعاء في المسجد الأقصى

أنقرة - وكالة الرأي:

أدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والتدخل في المصلى القبلي، واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة الحرم الشريف والوضع التاريخي الراهن الليلة الماضية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، "إن هذه الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك ليست مقبولة بأي حال من الأحوال".

وأعربت عن قلقها البالغ من التصعيد الذي امتد إلى المنطقة، وخاصة غزة.

وطالبت الحكومة الإسرائيلية أن تكف فوراً عن جميع الاستفزازات والأعمال والهجمات التي قد تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

 

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