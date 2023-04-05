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صبري: المعتكفون بالأقصى لن يتراجعوا عن حمايته والرباط فيه

05 نيسان / أبريل 2023 11:37

المعتكفون في الأقصى
المعتكفون في الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن سلوك الاحتلال الصهيوني الإجرامي بحق المسجد الأقصى لن يدفع المعتكفين للتراجع عن الرباط في باحاته.

وفي تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، اليوم الأربعاء، بين صبري أن اعتداءات الاحتلال على المعتكفين في المسجد الأقصى واقتحام باحاته هو أمر مبيت له.

وأوضح أن هناك مخططا صهيونيا معد مسبقًا يستهدف المسجد الأقصى ويجب التصدي له.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل المسجد الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.

واعتلت شرطة الاحتلال سطح المصلى القبلي قبيل اقتحامه وحطمت عددًا من نوافذه وألقت عبرها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المعتكفين داخله، ما أدى لوقوع إصابات في صفوفهم.

واعتدت شرطة الاحتلال بالضرب على المعتكفين قبل أن تُخرجهم بالقوة من المسجد، فيما اقتحمت العيادة الطبية الملاصقة للمصلى القبلي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت مع ١٢ اصابة خلال المواجهات التي اندلعت في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة، موضحا أنه تم نقل ٣ إصابات للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الهلال الأحمر إلى أنّ الاحتلال منع الطواقم الطبية من الدخول لـ "الأقصى" لنقل المصابين، معلنًا رفع درجة التأهب لدى مركز إسعافه بالقدس للدرجة القصوى واستنفار جميع طواقمه ومتطوعيه.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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