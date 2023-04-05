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الاحتلال يجرف 10 دونمات من أراضي ياسوف بسلفيت

05 نيسان / أبريل 2023 12:02

أرشيف
أرشيف

سلفيت - وكالة الرأي:

جرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، نحو 10 دونمات من أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفادت مصادر محلية اليوم، بأن جرافات الاحتلال شرعت منذ مساء أمس بتجريف أراضي تعود لمواطنين من القرية في منطقة "زعترة" شرق البلدة قرب حاجز زعترة العسكري.

وأضاف ماضي أن الاحتلال يقوم بأعمال التجريف من اجل سيطرته على مساحات شاسعة للتوسع الاستيطاني على أراضي المواطنين.

وقال محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، إن عملية التجريف تأتي في سياق عدوان الاحتلال الشامل وإرهابه المستمر مؤكدا أن تجريف الأراضي لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده وتمسّكه بأرضه وحقوقه.

وشدد كميل، على أنَّ هذه السياسات لن ترهب الشعب الفلسطيني، بل ستزيدهم ثباتاً وتمسكاً بأرضهم وحقوقهم، وإصراراً على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية.

يشار الى أن قرية ياسوف تتعرض لهجمة استيطانية اسرائيلية ممنهجة تمثلت مؤخراً باقتلاع وتكسير لعشرات أشجار الزيتون المعمرة وتجريف اراض.

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