وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 نيسان / أبريل 2023 12:07
رام الله - وكالة الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم، على النحو التالي:
دولار- شراء: 3.57 بيع: 3.62
دينار- شراء: 5.03 بيع: 5.08
يورو- شراء: 3.91 بيع: 3.95
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