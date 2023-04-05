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أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

05 نيسان / أبريل 2023 12:07

رام الله - وكالة الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل، اليوم، على النحو التالي:

دولار- شراء: 3.57 بيع: 3.62

دينار- شراء: 5.03 بيع: 5.08

يورو- شراء: 3.91 بيع: 3.95

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