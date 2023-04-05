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مشعل يدعو للتحرك والتحشيد نصرةً للمسجد الأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 12:21

الدوحة - وكالة الرأي:

قال رئيس حركة حماس" في الخارج خالد مشعل، إن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك نقلة خطيرة في العدوان عليه واستباحته، والهمجية ضد إخواننا وأخواتنا المرابطين والمرابطات.

وطالب مشعل في تصريح صحفي اليوم، الجميع بالسقف الأعلى من المبادرة، والتحرك والتفاعل والتحشيد والنصرة والعمل الاختصاصي والميداني والشعبي كلٌ في نطاق مجاله ومسؤوليته لنصرة المسجد الأقصى.

وشدد على أن معركة الأقصى معركتنا جميعاً على المستوى الفردي والجماعي، فأَروا ربكم خير ما عندكم خاصة في هذا الشهر الفضيل؛ شهر الجهاد والصبر والنصر، والمعارك الحاسمة في تاريخ الأمة.

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