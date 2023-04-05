حماد يدعو شباب الأمّة إلى نصرة الأقصى والتضامن مع شعبنا

الدوحة - وكالة الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العمل الشبابي فيها د. فتحي حماد، شباب الأمّة إلى تكثيف المسيرات والوقفات الاحتجاجية في كل الساحات والميادين وأمام سفارات الكيان الصهيوني رفضاً للاحتلال ولسياساته الإرهابية، ونصرة للقدس والأقصى ولعدالة القضية الفلسطينية.

وأكد حماد في تصريح صحفي اليوم، أنّ تدنيس الاحتلال واعتداء قوّاته الليلة على المسجد الأقصى المبارك، والمصلّين المعتكفين فيه من النساء والرجال، وجرح واعتقال المئات منهم، ليفرض علينا وعلى شباب الأمّة العربية والإسلامية جمعاء التحرك بقوة لنصرة الأقصى.

ودعا للتضامن مع الشعب الفلسطيني بكل الإمكانات المتاحة لردع الاحتلال ووقف غطرسته وهمجية مستوطنيه المتطرفين.