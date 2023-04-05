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بحر يطالب باتخاذ خطوات عملية فورية لمحاسبة الاحتلال

05 نيسان / أبريل 2023 01:10

بحر يطالب باتخاذ خطوات عملية فورية لمحاسبة الاحتلال
بحر يطالب باتخاذ خطوات عملية فورية لمحاسبة الاحتلال

غزة- وكالة الرأي

طالب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر، العالم أجمع اليوم، للخروج  من دائرة الاستنكار إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية في اتجاه محاسبة الاحتلال وعزله وإعلان إنهاء التطبيع معه ودعم نضال الشعب الفلسطيني في مواجهته.

وقال  د. بحر في تصريح له اليوم الأربعاء، إن الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي وعصاباته الفاشية بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه سترتد عليه وتعجل من لحظة زواله، ولن تفلح في ثني شعبنا للذود عن مقدساته بكل ما أوتي من قوة.

وأضاف  إن ما يجري من اعتداءات وحشية ممنهجة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه يستوجب من الأمة العربية والإسلامية بكل مكوناتها السياسية والشعبية تقديم النصرة الحقيقية التي ترتقي لمستوى خطورة الحدث، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الدينية و التاريخية إزاء ذلك".

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