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"المبادرة الوطنية" تدعو لهبة شعبية للتصدي لجرائم الاحتلال

05 نيسان / أبريل 2023 01:12

"المبادرة الوطنية" تدعو لهبة شعبية للتصدي لجرائم الاحتلال

غزة- وكالة الرأي

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (شعبية مستقلة)، الاعتداء الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال على المصلين والمعتكفين والنساء في المسجد الأقصى المبارك، وتدنيسه للأماكن المقدسة.

وقالت "المبادرة"، في بيان لها اليوم الأربعاء" إن "هذه الجريمة النكراء كغيرها من جرائمه الوحشية، نفذها جيش الاحتلال بتوجيهات الفاشيين بن غفير وسموتريتش، وغيرهم من أقطاب الحكومة العنصرية المنفلتة من عقالها، التي لا تتقن إلا لغة الإجرام في التعامل مع شعبنا الفلسطيني".

وأردفت "هذا الإجرام المتواصل والاستهداف المتعمد للقدس واستباحة الأماكن المقدسة فيها، وصولا لتحقيق الأهداف الخبيثة للفاشيين العنصريين بمحاولة تهويدها لن تتوقف إلا بمقاوتهم وملاحقتهم وفرض العقوبات والمقاطعة عليهم".

ودعت حركة المبادرة، الشعب الفلسطيني في القدس وفي كل مكان في فلسطين "لهبة شعبية عارمة للتصدي لهذه الحرب المفتوحة عليه وتصعيد وتيرة المقاومة".

وأكدت أن "الدفاع عن القدس وحمايتها وحماية أبناء شعبنا فيها وفي كل مدينة وبلدة في فلسطين، لا يتأتى إلا من خلال الوحدة في إطار قيادة وطنية موحدة على أساس استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة".

وأصيب عشرات المصلين المعتكفين، الليلة الماضية، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوبهم، بالإضافة لاعتقال العشرات منهم.

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