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أدان اعتقال الصحفيين ومنعهم من التغطية

اتحاد الإذاعات يدعو لأوسع تغطية لجرائم الاحتلال في القدس

05 نيسان / أبريل 2023 01:15

اتحاد الإذاعات يدعو لأوسع تغطية لجرائم الاحتلال في القدس
اتحاد الإذاعات يدعو لأوسع تغطية لجرائم الاحتلال في القدس

غزة- وكالة الرأي

دعا اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، لأوسع تغطية للعدوان "الاسرائيلي" المتصاعد والممنهج على القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك من قبل جنود الاحتلال وغلاة المستوطنين .

وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمعتكفين والمرابطين تستدعي من وسائل الإعلام العربية والدولية لأوسع تغطية لكشف جرائم الاحتلال للعالم .

واستنكر الاتحاد، منع الصحفيين من التغطية وعرقلة عملهم وحجز معداتهم والاعتداء عليهم في مدينة القدس المحتلة .

وأدان الاتحاد مواصلة الهجمة "الإسرائيلية" الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتكثيف استمرار الاعتداءات اليومية على الإعلاميين ومنعهم من نقل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتعرض الصحفيين للاعتقال والاستهداف، خلال تغطيتهم اقتحامات الاحتلال للبلدات والمدن الفلسطينية لاسيما في مدينة القدس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، المصور الصحفي وهبة مكية خلال تغطيته الاحداث في باحات المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال فجر أول أمس الاثنين، الصحفي محمد بدر من مدينة رام الله، عقب اقتحام منزله جنوب غرب رام الله وتقييده  وتعصيب عينيه، واقتادته إلى مكان مجهول.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 18 صحفياً منذ بداية العام الحالي2023، وجاءت الاعتقالات خلال ممارسة عملهم في الميدان، وخلال اقتحام منازلهم، وكذلك من خلال  الاستدعاءات والتحقيقات والاحتجاز لساعات طويلة ومنعهم من التغطية في الضفة والقدس المحتلتين والاعتقالات المتواصلة بهدف ثنيهم عن توثيق ورصد جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي المحتلة.

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