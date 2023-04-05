إدانات دولية واسعة لاقتحام الاحتلال للأقصى والاعتداء على المصلين

غزة - وكالة الرأي:

أدانت دول عربية وإسلامية يوم الأربعاء، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين المعتكفين بداخله.

وأدانت دولة قطر "بأشد العبارات" اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

وأدانت وزارة الخارجية التركية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، والتدخل في المصلى القبلي، واعتقال العديد من المدنيين الفلسطينيين، وانتهاك حرمة الحرم الشريف والوضع التاريخي الراهن الليلة الماضية.

وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لخت، الدول الإسلامية برد فوري على اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن المملكة تدين هذه الاقتحام السافر، وتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأدانت جمهورية مصر العربية، اقتحام شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية.

واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبةً الاحتلال بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.