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حماس تدعو لتصعيد المقاومة في وجه الاحتلال

05 نيسان / أبريل 2023 02:57

الضفة المحتلة-الرأي:

دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن لإشعال المواجهات مع الاحتلال الصهيوني، وتصعيد المقاومة، محملا الاحتلال مسؤولية عدوانه الهمجي الليلة وصباح اليوم على المصلين في المسجد الأقصى.

وقال ناصر الدين اليوم الأربعاء: "إن قمع المصلين واعتقالهم بوحشية لن يثني شعبنا عن الدفاع عن الأقصى، بل يزيده إصرارا وتمسكا بالأقصى"، مؤكدا أن المقاومة الباسلة التي قالت كلمتها في كل مرة، ستقول كلمتها هذه المرة، وبالطريقة التي يقررها شعبنا الذي يبدع دوما في الدفاع عن حقوقه ومقدساته.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني موحد لإفشال مخططات الاحتلال بالسيطرة على المسجد الأقصى واقتحامه وتنفيذ المستوطنين لما يسمى "ذبح القرابين"، لافتا إلى المخاطر التي يتعرض لها الأقصى.

ودعا ناصر الدين الأنظمة التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال لفك أي ارتباط معه والانتصار للقدس والأقصى ضد الاحتلال الصهيوني.

وتوجه بالتحية للمرابطين الثائرين واستبسالهم في مواجهة الاحتلال وقواته الغاشمة بصدورهم العارية وبإرادتهم الحديدية التي لا تكسرها كل أدوات القمع الصهيونية.

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