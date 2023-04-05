الفصائل: الاعتداء على الأقصى عدوان خطير يستوجب هبة شاملة

غزة - وكالة الرأي :

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن الاعتداء المتواصل على المسجد الأقصى واقتحامات المتطرفين الصهاينة والتهجم على المرابطين، هو عدوان خطير يستوجب هبة شعبية وفصائلية شاملة لإشعال الأرض ناراً ولهيباً.

وشددت في تصريح صحفي مساء اليوم، أن عدوان الاحتلال لن يفلح في تغيير الواقع التاريخي وطمس الهوية الإسلامية في القدس والمسجد الأقصى، ولن تعطي العدو شرعية دينية فيه.

أضافت: "إن ظن الاحتلال أن اقتحام الصهاينة لساحات الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه قد يمر مرور الكرام فهو واهم، والعقاب الفلسطيني قادم لامحالة".

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، أبناء شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى للتصدي للسياسات العنصرية والاجرامية الممارسة ضد أقصانا ومقدساتنا.

واقتحمت قوات كبير من جيش الاحتلال منذ الليلة الماضية المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين والمرابطين في داخله بوحشية، وقامت باعتقال أكثر من 400 مواطن من داخل المصلى القبلي.