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170 طفلاً ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال

05 نيسان / أبريل 2023 04:40

اعتقال طفل
اعتقال طفل

رام الله - وكالة الرأي :

قال نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن 170 طفلاً ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير الصادر عنهما، اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، أنّ أكثر من (9750) حالة اعتقال لأطفال، سُجلت منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، وبلغ عدد حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري للأطفال أكثر من (260) حالة اعتقال، فيما أنه ما زال يقبع 170 طفلا في معتقلات الاحتلال.

وأكد أن الأعداد ليست المؤشر الوحيد على تصاعد الانتهاكات بحقّ الأطفال، فقد يكون العام الماضي من حيث العدد مقارنة مع الأعوام التي سبقته أقل من حيث أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، إلا أنّ مستوى التّنكيل والجرائم التي ارتُكبت كانت الأشد، ويمكن مقارنة ذلك في المرحلة التي تلت نهاية عام 2015، فضلا عن تصاعد أعداد الجرحى بين صفوف الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال، وكانوا هدفا لرصاص الاحتلال.

وأوضح التقرير أن الأسرى الأطفال يقبعون في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، بينهم طفلة وهي نفوذ حمّاد (16 عاما) من القدس، و6 أطفال معتقلين إداريا.

وأوضح أنّه رغم الجهود التي تواصل المؤسسات الفلسطينية بذلها في متابعة قضية الأسرى الأطفال، إلا أنّ المنظومة الحقوقية الدولية لم تحدث اختراقا واضحا يُفضي إلى وقف أو خفض وتيرة الاعتقالات، والانتهاكات التي يتعرض لها الطّفل، رغم المواقف الدولية المعلنة حيال هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أن عشرات الأسرى الذين اعتُقلوا وهم أطفال وحكم عليهم الاحتلال بالسّجن لسنوات طويلة، تجاوزوا سن الطفولة في الأسر، لافتا إلى أن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يتعرضون لجميع السّياسات التّنكيلية الممنهجة ومنها التعذيب، وتحتجزهم إدارة سجون الاحتلال في ظروف اعتقالية قاسية.

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