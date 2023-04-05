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برعاية المجلس الأعلى للشباب..

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

05 نيسان / أبريل 2023 04:47

الافطار الرمضاني
الافطار الرمضاني

غزة- الرأي:

استضاف مركز الوفاء لرعاية المسنين الإفطار الرمضاني السنوي برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

واستقبل الوفد عضو مجلس الإدارة السابق، د. سعيد الغرة وعضو مجلس الإدارة م. محمد أبو حمدة، ومدير مركز الوفاء م. بسمان العشي ومسؤول قسم المسنين أ. أشرف حمادة.

وضم الوفد الزائر جابر عياش مستشار المجلس الأعلى وناظم جابر مدير وحدة الرياضة، وأحمد الهندي مدير مكتب الوسطى والجنوب، وكرم أبو مدين رئيس قسم النشاط الرياضي بمكتب الوسطى.

ورحب د. سعيد الغرة بالوفد الزائر مشيرا لجهود المجلس في إنجاح هذا النشاط السنوي الخيري للمسنين.

وشكر الغرة نيابة عن مجلس إدارة جمعية الوفاء مجلس الأعلى على هذه الزيارة الهامة التي تعزز تواصل المجلس مع الجمعية.

وأشار مدير المركز م.بسمان العشي لنشاطات المركز وخدماته معبرا عن سعادته وسعادة كبارنا المسنين بهذه الزيارة.

من جهته تحدث عياش مستشار المجلس الأعلى عن أهمية هذه الزيارة وتنظيم فعالية الإفطار وتقديم الوفاء لكبار السن والاطمئنان عليهم، وقال إن المجلس الأعلى بقيادة مساعد أمين عام المجلس عبد السلام هنية تحرص في كل عام على التواجد بين المسنين وتنظيم الإفطار الرمضاني كرسالة إنسانية وتأكيد على مكانة هذه الفئة في المجتمع الفلسطيني.

بينما عبر نزلاء مركز الوفاء من المسنين عن فرحتهم وشكرهم للمجلس الأعلى للشباب والرياضة على تنظيم الإفطار وعبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة الجميلة.
 

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مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

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