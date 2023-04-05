هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة لعدة أيام

17:36وزير الأوقاف المصري يحذر من التغاضي عن جرائم الاحتلال بحق الأقصى

17:44هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة لعدة أيام

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