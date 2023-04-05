هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة لعدة أيام

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إسماعيل هنية ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر الموقع الإلكتروني للحركة أن زيارة هنية للبنان هي زيارة خاصة ستستمر لعدة أيام.
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05 نيسان / أبريل 2023 05:44
وكالات- وكالة الرأي:
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إسماعيل هنية ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكر الموقع الإلكتروني للحركة أن زيارة هنية للبنان هي زيارة خاصة ستستمر لعدة أيام.
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