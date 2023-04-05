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هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة لعدة أيام

05 نيسان / أبريل 2023 05:44

هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة
هنية يصل إلى بيروت في زيارة خاصة

وكالات- وكالة الرأي:

وصل  رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية" حماس"، إسماعيل هنية ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر الموقع الإلكتروني للحركة أن زيارة هنية للبنان هي زيارة خاصة ستستمر لعدة أيام.

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