عكرمة صبري: يجب نصرة الأقصى إعلاميًا في كافة أنحاء العالم

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على ضرورة نصرة المسجد الأقصى إعلاميا ودعمه في جميع الوسائل المتاحة.

وقال صبري إن الدعم الإعلامي للمسجد الأقصى هو فرض عين على كل مسلم يستطيع استخدام وسائل الإعلام.

وأضاف أنه يتوجّب على العلماء والدعاة والإعلاميين وكلّ مسلم في أنحاء العالم يستطيع استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أن يعمل على نصرة الأقصى المبارك.

ويعتزم المستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، التجمع عند المسجد الأقصى، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.

ويعرض المستوطنون مكافآت مالية لمن يتمكن من إدخال القرابين إلى الأقصى، حيث من المتوقع أن يجتمع المستوطنون اليوم الأربعاء، ما بين الساعة 5 والنصف، حتى الساعة السابعة مساءً.

وتتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، والرباط في باحاته، من أجل التصدي لمخططات المستوطنين التي تحاول المس بمكانته الدينية، وتنتهك حرمة المسجد وحرمة شهر رمضان.

وأكد نشطاء على ضرورة التصدي لمخططات تدنيس المسجد الأقصى وذبح المستوطنين للقرابين الحيوانية داخل ساحاته، والمنوي تنفيذها اليوم.

وأصيب الليلة الماضية، عدد من الفلسطينيين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المئات من المعتكفين داخل الأقصى، بعد تصديهم لاعتداء جنود الاحتلال، خلال اقتحامهم المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة.