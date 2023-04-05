إصابات باعتداء الاحتلال على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه بقنابل الصوت والغاز السام والرصاص المطاطي ما أدى لإصابة عدد من المصلين والمعتكفين.

وحاصرت قوات الاحتلال المصلى القبلي، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام في محاولة لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعمل في محيط المسجد الأقصى، وتسلمت أول إصابة خرجت من المسجد، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وفي تحديث آخر للهلال الأحمر، فقد تعاملت طواقمه الطبية مع 6 إصابات جرّاء قمع قوات الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى، اثنتان منها جرى نقلهما للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أكثر من 400 مصل من داخله، وأوقعت إصابات في صفوف المصلين والمعتكفين، وحطمت بعض محتويات المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك.