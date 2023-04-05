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مسيرات جماهيرية في غزة نصرة للمسجد الأقصى

05 نيسان / أبريل 2023 11:02

مسيرة نصرة للأقصى في محافظة رفح
مسيرة نصرة للأقصى في محافظة رفح

غزة - وكالة الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأربعاء، مسيرات جماهيرية في قطاع غزة نصرةً للمسجد الأقصى المبارك وتنديدا باعتداء قوات الاحتلال على المرابطين والمعتكفين فيه.

وشارك في المسيرات التي انطلقت من جميع مساجد قطاع غزة عقب صلاة التراويح اليوم الأربعاء الآلاف من أبناء شعبنا.

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم خلال كلمة له أن تصعيد العدوان التهويدي والاعتداء على المرابطين في المسجد الأقصى سيفتح آفاق التصعيد على مجالات وساحات جديدة، مشددا على أن الأقصى هو مفجر الثورات والصراعات بالمنطقة والتي كان آخرها سيف القدس.

ونوه قاسم بأن المقاومة حاضرة على الدوام للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مبينا أنها ستكون في كل الساحات ودرعا وسيفا للمسجد الأقصى، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تصعيد الأوضاع في كل المنطقة.

وشدد على أن شعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الصراع، وسينتصر على الاحتلال الطارئ، مبينا أن الجريمة التي حصلت في الأقصى من الاعتداء على المصلين فيه تمثل انتهاكا لكل القوانين والاعراف الدولية ولن تمر دون أن يعاقب شعبنا ومقاومته الاحتلال عليها.

وقال "إن مسيرات الغضب التي دعت لها حماس تقول رسالة واضحة إن شعبنا موحد في مواجهة هذه الحرب الدينية على المسجد الأقصى المبارك، ولن نخشى أي تهديد دفاعا عنه".

وأضاف "نشد على أيدي المرابطين والمرابطات في الأقصى وهم يقومون بحقهم الطبيعي بالاعتكاف داخل باحاته، ونقول لهم نحن معكم وندعمكم ونساندكم، وكل من يتآمر على المعتكفين هو شريك للاحتلال".

ودعا الناطق باسم حركة حماس أهلنا في الداخل المحتل والضفة للاستمرار بالرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى، قائلا: "أنتم كنتم دائما سندا لشعبنا والمسجد الأقصى المبارك والمحافظة على هويته".

ورحّب بالإدانات التي خرجت من دول عربية وإسلامية لما حصل في الأقصى، مؤكدًا أن هذه البيانات غير كافية وتحتاج خطوات عملية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه.

كما دعا قاسم الجهات الدولية والحقوقية للإعلان عن موقف واضح وصريح من هذا الانتهاك لحق العبادة الذي كفلته كل القوانين.

وبعث بالتحية والدعم والإسناد للمعتكفين والمعتكفات في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن القدس هي عاصمتنا الأبدية، ولن نسمح للاحتلال أن يغير الواقع في المسجد الأقصى.

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