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الشباب الثائر ينتفض للأقصى شرق غزة

06 نيسان / أبريل 2023 12:33

غزة - وكالة الرأي:

تظاهر عشرات الشباب الثائر على الحدود الشرقية لقطاع غزة تنديدًا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالمناطق الحدودية المختلفة من قطاع غزة.

وفي التفاصيل، فأن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق عقب إطلاق جنود الاحتلال المتمركزين بالدبابات وخلف التلال الرملية على الشريط الحدودي الزائل شرق غزة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وشارك الآلاف في مسيرات احتجاجية غاضبة خرجت من مختلف مدن قطاع غزة، من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، وذلك تنديدا بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمعتكفين في باحات المسجد الأقصى.

وتزامنت المسيرات مع فعاليات بدأت الليلة في مختلف المناطق الحدودية على مقربة من السياج الحدودي شرق غزة، بمشاركة العشرات من الشبان الذين أشعلوا الإطارات.

وهاجم جنود الاحتلال الشبان بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابات بحالات اختناق، فيما جابت طائرات الاحتلال بدون طيار مختلف أجواء غزة.

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