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منها 29 عملية إطلاق نار

نصرةً للأقصى .. 107 عمليات مقاومة بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

06 نيسان / أبريل 2023 01:05

مواجهات في الضفة والقدس المحتلتين
مواجهات في الضفة والقدس المحتلتين

الضفة الغربية المحتلة - وكالة الرأي:

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 107 عمليات مقاومة بالضفة والقدس، أبرزها 29 عملية إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومظاهرات واندلاع مواجهات، أصيب خلاها 3 جنود إسرائيليين.

وأصيب جندي إسرائيلي خلال المواجهات في المسجد الأقصى، وحطم الشبان سيارات مستوطنين وأحرقوا منشآت تابعة للاحتلال في القدس، كما أطلق المقاومون النار صوب عدة حواجز للاحتلال في ضواحي القدس.

وفي نابلس، أطلق المقاومون النار وألقوا العبوات الناسفة على قوات الاحتلال قرب بيتا، وعلى حواجز شافي شمرون وصرة وعلى جبل جرزيم.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال على حواجز سالم والجلمة في جنين، وأحرق الشبان ألية عسكرية في يعبد في جنين، كما أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال على حاجز ال DCO، وعلى سيارة للمستوطنين قرب مفترق الموغ في أريحا.

وأصيب جنديان إسرائيليان إثر إطلاق النار على قوات الاحتلال في بيت أمر ومخيم الفوار في الخليل.

وأحرق الثوار سيارة للمستوطنين في الخليل، ونقطة عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب.

وأطلق المقامون النار صوب على حاجز نتسانيعوز في طولكرم، وعلى قوات الاحتلال اثناء اقتحام مخيم نور شمس، وصوب معسكر عوفر في رام الله، وألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة في ترمسعيا وحاجز عطارة والمغير.

وخرجت 14 مظاهرة نصرة للأقصى في مناطق متفرقة، واندلعت مواجهات في 13 نقطة في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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