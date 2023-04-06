وكالة الرأي الفلسطينية اقتراح لاستخدام الذكاء الاصطناعى في إعداد رواد الفضاء الجدد وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة والحرارة ادنى من معدلها بحدود 3 درجات وكالة الرأي الفلسطينية بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية ميكروسوفت تسهل حظر مقاطع الفيديو المزعجة وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن قروح الفم وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بأول أيام عيد "الفصح" وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إصابة طفل برصاص مستوطن في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الهندي: الشعب الفلسطيني سيفشل مخططات الاحتلال ضد الأقصى
أخبار » عجائب وطرائف

بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر

06 نيسان / أبريل 2023 09:11

بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر
بكتريا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى بوليستر

يواصل العلماء في جميع أنحاء العالم البحث عن طرق لمنع الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية من الهواء وتنقيتها

ولهذا طوّر فريق من المهندسين الكيميائيين في المعهد الكوري المتقدم للعلوم طريقة قابلة للتطوير لاستخدام البكتيريا لتحويل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء إلى بوليستر.

تتضمن العملية تعديل سلالة من البكتيريا وراثيا لاستهلاك ثاني أكسيد الكربون ثم استخدامها لإنتاج سلاسل بوليمر يمكن استغلالها لإنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المنسوجات ومواد التعبئة والتغليف.

هذا الاكتشاف له آثار كبيرة في صناعة النسيج التي تعد حاليا من أهم المصادر الرئيسة للتلوث والنفايات.

وباستخدام هذه الطريقة الجديدة، يمكن أن يصبح إنتاج البوليستر صديقا للبيئة وأكثر استدامة. وفضلا عن ذلك، يمكن أن تساعد هذه العملية في تقليل كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ومن ثم الإسهام في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟