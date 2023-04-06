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الطقس: أجواء غائمة والحرارة ادنى من معدلها بحدود 3 درجات

06 نيسان / أبريل 2023 09:14

رام الله – وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صافٍ وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صافٍ بارداُ خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: تؤثر كتلة هوائية دافئة وجافة على البلاد، لذا يكون الجو صافياً بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت، يكون الجو غائماً جزئياً دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد، يكون الجو خماسينياً غائماً حاراً جافا ومغبراً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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