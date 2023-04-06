المقاومة تطلق 7 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة

أطلقت المقاومة فجر اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ والقذائف مستوطنات غلاف غزة.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر، ولم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية.
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06 نيسان / أبريل 2023 09:16
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