المقاومة تطلق 7 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت المقاومة فجر اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ والقذائف مستوطنات غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر، ولم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية.