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المقاومة تطلق 7 صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة

06 نيسان / أبريل 2023 09:16

جانب من إطلاق المقاومة عددا من صواريخها
جانب من إطلاق المقاومة عددا من صواريخها

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت المقاومة فجر اليوم الخميس، عدداً من الصواريخ والقذائف مستوطنات غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 7 صواريخ أرض-جو، انفجرت 5 منها في أجواء الغلاف و2 باتجاه البحر، ولم يتم تفعيل أي صواريخ اعتراضية.

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