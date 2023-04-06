​​​​​​​4 أخطاء تزيد عطشك خلال نهار رمضان

لا يخزن الجسم الماء، لذا تحافظ الكلى على أكبر قدر ممكن منه خلال نهار رمضان عن طريق تقليل الكمية المفقودة في البول، لكن يستمر فقدان السوائل تدريجيا على مدار ساعات الصيام عن طريق التعرق والتنفس.

يعاني الصائمون من آلام صداع ناتج عن عدم شربهم الشاي والقهوة، مما يدفع كثيرا منهم لشرب المنبهات ضمن وجبة السحور، لكن منظمة الصحة العالمية نشرت تقريرا بمناسبة شهر رمضان حذرت فيه من تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاي والقهوة والكولا خلال ساعات الإفطار، لأنها مدرة للبول.

ومن أفضل الطرق الصحية لمقاومة العطش خلال نهار شهر رمضان المبارك، لتفادي تبعات الجفاف على جسمك هي:

قلل الكافيين والأملاح

لا تشرب المياه الغازية

لا تكثر من الحلوى

اشرب المياه الفاترة خلال وجبة الإفطار