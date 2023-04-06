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أخبار » الأسرة و المجتمع

عادات النوم.. معايير يجب مراعاتها لتجنب خطر الخرف

06 نيسان / أبريل 2023 09:44

عادات النوم.. معايير يجب مراعاتها لتجنب خطر الخرف
عادات النوم.. معايير يجب مراعاتها لتجنب خطر الخرف

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة مفادها أن مدة النوم ووقت الخلود إلى الفراش تؤثر بشكل كبير على ارتفاع نسب خطر الإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة إلى أن الريفيين الأكبر سنا يميلون إلى النوم مبكرا، والاستيقاظ مبكرا، والنوم أقل، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بسكان المدن.

ولاحظ العلماء أن مشاكل النوم والتدهور المعرفي مرتبطة بالتركيبة السكانية، مثل العمر والجنس والتعليم، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مدة النوم القصيرة عامل خطر وراثي للخرف.

ووفقا للمؤلفين ، يجب تفسير النتائج بحذر، نظرا لحقيقة أن خصائص النوم تم الإبلاغ عنها ذاتيا.

نصائح لنوم أفضل

بعض العادات التي يمكن أن تحسن صحة نومك:

اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة واستيقظ في نفس الوقت كل صباح ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع.

تأكد من أن غرفة نومك هادئة ومظلمة ومريحة ودرجة حرارتها مناسبة.

قم بإزالة الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، من غرفة النوم.

تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين والكحول قبل النوم.

قم ببعض التمارين، يمكن أن يساعدك النشاط البدني أثناء النهار على النوم بسهولة أكبر في الليل.

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